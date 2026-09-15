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Татар-информ

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Более 4 тыс. школьников из РТ будут изучать ПДД через игры и викторины

Более 4 тыс. школьников из РТ будут изучать ПДД через игры и викторины

Фото предоставлено организаторами проекта Осенью в Татарстане проведут информационно-игровой проект «Знаю.

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