Суд по делу строителей скандального барнаульского ФОКа приостановили до апреля

На процессе по делу Куца, Якунина и Манасяна 11 марта начали зачитывать материалы дела Индустриальный районный суд Барнаула до 2 апреля 2025 года приостановил рассмотрение дела против строителей скандального ФОКа на ул.
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