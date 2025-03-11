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Суд по делу строителей скандального барнаульского ФОКа приостановили до апреля

Суд по делу строителей скандального барнаульского ФОКа приостановили до апреля

На процессе по делу Куца, Якунина и Манасяна 11 марта начали зачитывать материалы дела Индустриальный районный суд Барнаула до 2 апреля 2025 года приостановил рассмотрение дела против строителей скандального ФОКа на ул.

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