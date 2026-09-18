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Трамп подписал закон о введении предложенных Грэмом* санкций против России

Трамп подписал закон о введении предложенных Грэмом* санкций против России

REUTERS/Kylie Cooper Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал законопроект, согласно которому Соединенные Штаты вводят новый пакет санкций против России, предложенный ранее умершим сенатором Линдси Грэмом*.

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