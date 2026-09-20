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Ираола про 1:0 с «Борнмутом»: «Я доволен, здесь очень сложно набрать 3 очка. У «Ливерпуля» третий сухой матч в АПЛ подряд, мы выглядим надежно»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола подвел итоги гостевого матча с « Борнмутом » (1:0) в 5-м туре АПЛ .

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