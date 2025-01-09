NikkuroРусские войн не начинают. Русские их заканчивают. Курская область, ВФУ, обстановка: Некрологи оказались обманкой для разведчика Ужгород, Львов, Луцк, Ровно, Ивано-Франковск и многочисленные села западной Украины.
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