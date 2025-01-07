В Монголии высокий риск дзуда затронет почти половину страны

Риск дзуда — гибели пастбищных животных из-за отсутствия доступа к корму под снегом — возник почти на половине территории Монголии, 7 января сообщает пресс-служба института гидрометеорологических и экологических исследований страны.
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