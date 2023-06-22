Военное обозрение

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Первая мировая: всё начиналось совсем не так

Первая мировая: всё начиналось совсем не так

В праздник Видовдан (Видов День) 19-летний гимназист Гаврило Принцип застрелил насмерть двумя меткими выстрелами наследника австро-венгерского престола и его морганатическую супругу.

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