На 45% выросла просрочка по ипотеке в Алтайском крае

Из-за роста ставки по кредитам вносить платежи стало труднее К сентябрю 2024 года объем просроченных ипотечных платежей в Сибири вырос на 28%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитику агентства "Долговой консультант".
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