«Школьная стрельба — финал длительной истории неблагополучия ребенка»

Трагедии, подобные той, что 7 декабря случилась в Брянске, можно предотвратить. Для этого нужно быть в тесном контакте с ребенком и постоянно находиться с ним в душевной близости, рассказал «Известиям» глава Ассоциации детских психиатров и психологов, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный.