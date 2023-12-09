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«Школьная стрельба — финал длительной истории неблагополучия ребенка»

«Школьная стрельба — финал длительной истории неблагополучия ребенка»

Трагедии, подобные той, что 7 декабря случилась в Брянске, можно предотвратить. Для этого нужно быть в тесном контакте с ребенком и постоянно находиться с ним в душевной близости, рассказал «Известиям» глава Ассоциации детских психиатров и психологов, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный.

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