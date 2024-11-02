Овечкин сократил до 35 шайб отставание от рекорда Гретцки

В домашнем матче «Вашингтон Кэпиталз» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» в субботу, 2 ноября, российский нападающий Александр Овечкин забросил свою очередную шайбу.
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