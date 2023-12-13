«Фламенго» сделает предложение по Венделу, только если «Зенит» будет заинтересован. Тратить время на переговоры без перспектив не хотят

Как сообщает Bolavip, руководство бразильского клуба хочет обойтись без разочарований и ложных надежд, как при попытке подписать Вендела летом, поэтому будет действовать осторожно и вступит в переговоры с «Зенитом», только если российский клуб даст понять, что заинтересован в них.