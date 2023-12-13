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«Фламенго» сделает предложение по Венделу, только если «Зенит» будет заинтересован. Тратить время на переговоры без перспектив не хотят

«Фламенго» сделает предложение по Венделу, только если «Зенит» будет заинтересован. Тратить время на переговоры без перспектив не хотят

Как сообщает Bolavip, руководство бразильского клуба хочет обойтись без разочарований и ложных надежд, как при попытке подписать Вендела летом, поэтому будет действовать осторожно и вступит в переговоры с «Зенитом», только если российский клуб даст понять, что заинтересован в них.

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