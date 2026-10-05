Silver | Natural Gas | Gold Price Forecast | Oil | Dollar | Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG2! ArcadiaTrading Silver | Natural Gas | Gold Price Forecast | Oil | Dollar | 0:00 Introduction & Commodities Overview 0:21 Natural Gas (NG / UNG) Technical Analysis NG1! 4:21 Crude Oil (CL / USO) Technical Analysis CL1! 6:05 US Dollar Index (DXY / UUP) Analysis 7:42 Gold (GC / GLD) Technical Analysis GC1! 10:01 Silver (SI / SLV) Technical Analysis SI1! .