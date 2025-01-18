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Психолог Степанова: «Инстасамке муж купил? На самом деле она — ему. Moneyken — сладкий мальчик-альфонсик»

Психолог Степанова: «Инстасамке муж купил? На самом деле она — ему. Moneyken — сладкий мальчик-альфонсик»

Трек «За деньги — „да“!», в котором Инстасамка хвастается дорогими подарками от мужа, обрел невероятную популярность.

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