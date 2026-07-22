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Гражданочка

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«Я тебя знать больше не хочу!» – заявил отец 18-летней дочери, застав у нее парня

«Я тебя знать больше не хочу!» – заявил отец 18-летней дочери, застав у нее парня— Мам, ты просто не представляешь, что здесь было! — голос у дочери дрожал так, что Наталья сначала даже не разобрала слов.

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