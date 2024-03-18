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Спикер Заксобрания Шимкив подвел итоги выборов президента РФ

Спикер Заксобрания Шимкив подвел итоги выборов президента РФ

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что выборы президента Российской Федерации, завершившиеся накануне, показали гражданскую сплоченность и единство жителей региона.

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