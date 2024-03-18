Спикер Заксобрания Шимкив подвел итоги выборов президента РФ

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что выборы президента Российской Федерации, завершившиеся накануне, показали гражданскую сплоченность и единство жителей региона.
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