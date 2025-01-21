В Якутии инспектор ПДН предотвратил крупный пожар в частном домовладении

В вечернее время инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нюрбинскому району Республики Саха (Якутия) лейтенант полиции Валерий Дорофеев на улице Дальний Убаян города Нюрбы заметил клубы густого дыма, поднимающиеся из частного гаража на территории одного из домовладений.
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