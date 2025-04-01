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Журнал о бизнесе и инвестициях

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США могут ужесточить санкции против «теневого флота» России

США могут ужесточить санкции против «теневого флота» России

Администрация Трампа рассматривает новые санкции против «теневого флота» России. Ужесточение санкций затронет суда, которые перевозят нефть из России через Балтийское море, выяснила журналистка Fox News в Белом доме Джеки Генрих.

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