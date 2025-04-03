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Царьград

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Суд арестовал счета новосибирского поставщика товаров для СВО по иску на 747 млн рублей

Суд арестовал счета новосибирского поставщика товаров для СВО по иску на 747 млн рублей

В деле также фигурируют чиновники Минпромторга Новосибирской области.Арбитражный суд Новосибирской области принял решение о применении обеспечительных мер в рамках иска, поданного прокуратурой Новосибирской области к ООО "Росэкспресс" и региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства.

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