Группа новосибирцев пойдет под суд за избиение прохожих и серию краж из магазинов

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении группы местных жителей, обвиняемых в серии грабежей и краж из магазинов, а также нанесении побоев прохожим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
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