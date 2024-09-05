В народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку главы киевского режима Владимира Зеленского, это своего рода бессрочный письменный приказ участникам ополчения сделать все возможное для поимки военного преступника.
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