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В народном ополчении Крыма выписали ордер на поимку Владимира Зеленского

В народном ополчении Крыма выписали ордер на поимку Владимира Зеленского

В народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку главы киевского режима Владимира Зеленского, это своего рода бессрочный письменный приказ участникам ополчения сделать все возможное для поимки военного преступника.

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