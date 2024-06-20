Илья Тромбицкий: "Мы должны жить более цивилизованно и быть дружелюбными к природе" 

Мы должны жить более цивилизованно, быть дружелюбными к природе, сортировать мусор и не выбрасывать в обычный мусорный бак батарейки, аккумуляторы или просроченные лекарства, а сдавать их в специальные пункты и аптеки, чтобы они не загрязняли почву и не попадали в природные воды.