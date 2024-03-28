Щербакова на вопрос, в какой сфере видит себя через три года: «Ответа на него пока еще нет. Я не сижу на месте и развиваюсь во многих сферах»

– В какой сфере видите себя через три года? – Это до сих пор один из самых сложных и волнующих меня вопросов, потому что после Олимпийских игр почти сразу на любом интервью вопрос: «А что дальше, какая другая сфера?» С этим вопросом сталкиваешься постоянно, а ответа на него пока еще нет.