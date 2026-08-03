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Приняла предложение в Праге, но отменила свадьбу через четыре месяца: личные драмы звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой

Приняла предложение в Праге, но отменила свадьбу через четыре месяца: личные драмы звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева едва не вышла замуж после романтического Нового года в Праге.

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