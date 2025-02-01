WP сообщила о массовых чистках участвовавших в делах против Трампа агентов ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала обнародовать имена агентов ФБР, которые участвовали в делах о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также уволила занимавшихся тем же расследованием прокуроров.
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