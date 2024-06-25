Square Enix и дальше будет уделять внимание разработке небольших игр Генеральный...

Square Enix и дальше будет уделять внимание разработке небольших игрГенеральный директор Square Enix Такаши Кирю подтвердил, что его компания по-прежнему будет работать над “малыми и средними” играми, при том, что недавно стало известно о ее бизнес-плане в среднесрочной перспективе, в котором упор будет делаться… источник#Square_Enix #Генеральный_директор.