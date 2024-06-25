НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Square Enix и дальше будет уделять внимание разработке небольших игр Генеральный...

Square Enix и дальше будет уделять внимание разработке небольших игр Генеральный...

Square Enix и дальше будет уделять внимание разработке небольших игрГенеральный директор Square Enix Такаши Кирю подтвердил, что его компания по-прежнему будет работать над “малыми и средними” играми, при том, что недавно стало известно о ее бизнес-плане в среднесрочной перспективе, в котором упор будет делаться… источник#Square_Enix #Генеральный_директор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх