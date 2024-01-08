НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Приглашение на олимпиаду должно быть безоговорочным и без всяких условий,только тогда Россия может и поедетет на эти ...Фазель о допуске ...
  • Людмила Абрамова
    обе умом не блещутМедведева о том, ...
  • Ирина Федорова
    Да, бойся зайкаПлющенко о шоу «Р...

Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

С 11 по 14 января в Мирном пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам Пятый этап Мирный Расписание гонок 11 января, четверг 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 10:00 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины 13:00 13 января, суббота Спринт, классический стиль, женщины Квалификация – 11:00, финалы – после 13:00 Спринт, классический стиль, мужчины Квалификация – 11:40, финалы – после 13:00 14 января, воскресенье 20 км, скиатлон, женщины 10:00 20 км, скиатлон, мужчины 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх