Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

С 11 по 14 января в Мирном пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам Пятый этап Мирный Расписание гонок 11 января, четверг 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 10:00 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины 13:00 13 января, суббота Спринт, классический стиль, женщины Квалификация – 11:00, финалы – после 13:00 Спринт, классический стиль, мужчины Квалификация – 11:40, финалы – после 13:00 14 января, воскресенье 20 км, скиатлон, женщины 10:00 20 км, скиатлон, мужчины 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.