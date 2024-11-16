Сила в правде
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Сила в правде

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Портал для представителей креативных индустрий и сферы интеллектуальной собственности

Портал для представителей креативных индустрий и сферы интеллектуальной собственности

Сайт предоставляет платформу для людей, заинтересованных в погружении в сферы науки и технологий. Благодаря специальному разделу, посвященному статьям, связанным с научными открытиями, достижениями и исследованиями, пользователи могут быть в курсе последних разработок, формирующих понимание мира.

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