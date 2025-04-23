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Главное, чтобы не выбрали «маму»: Кто придет на смену Франциску

Главное, чтобы не выбрали «маму»: Кто придет на смену Франциску

Царьград © Stefano Spaziani Spaziani/Globallookpress Уход из жизни папы римского Франциска — испытание для Ватикана и всего католического мира.

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