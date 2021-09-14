Его спасла русская мама: жизнь уссурийского педагога-эмигранта из Китая

13 сентября в Школе педагогики ДВФУ сообщили о кончине старейшего преподавателя программы "Восточные языки и востоковедение" Ван Шаогэна.
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