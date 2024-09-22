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Минобороны РФ: ВСУ потеряли шведскую САК Archer и 4 американских гаубиц М777

Минобороны РФ: ВСУ потеряли шведскую САК Archer и 4 американских гаубиц М777

Подразделениями "Южной" группировки войск уничтожили до 560 украинских военных, а также шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer и четыре американских гаубиц М777 в Донецкой народной республике (ДНР).

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