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Про порт Орта на Азорских островах (часть 1)

Про порт Орта на Азорских островах (часть 1)

﻿﻿В 2022 году мы остановились на Азорских островах, пересекая Атлантический океан на парусной лодке. Кроме того, у нас не было ни португальской, ни шенгенской визы, но этот факт не вызвал проблем у пограничников.

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