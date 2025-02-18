Про порт Орта на Азорских островах (часть 1)

В 2022 году мы остановились на Азорских островах, пересекая Атлантический океан на парусной лодке. Кроме того, у нас не было ни португальской, ни шенгенской визы, но этот факт не вызвал проблем у пограничников.
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