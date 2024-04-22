Ефимов: город передал москвичам права собственности на 145 объектов недвижимости

Город за первый квартал текущего года передал права собственности на 145 объектов недвижимости. Это позволит физическим и юридическим лицам оформить помещения в долевую собственность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.