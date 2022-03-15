Снежный буран обрушился на Баймакский район Башкирии

На календаре середина марта, но погода в Башкирии, кажется, к календарным датам равнодушна. Сначала синоптики говорят о понижении температуры до минус 30 со снегом и гололедицей вдовесок, а в некоторых районах и вовсе — снегом замело дома и машины.