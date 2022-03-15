mkset

212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lenkov
    Заболеваемость ковидом начала падать, потому что западные самолеты перестали летать над Россией и распылять вирусы.Отмена антиковидн...
  • sergey astarshkin
    Пусть все эти придурки уматывают по "политическим взглядам" ..Уфимский рэпер Fa...
  • АЛЕКСЕЙ
    Все смоет вешними водами...👩‍🎨Уход с рынка, гум...

Снежный буран обрушился на Баймакский район Башкирии

Снежный буран обрушился на Баймакский район Башкирии

На календаре середина марта, но погода в Башкирии, кажется, к календарным датам равнодушна. Сначала синоптики говорят о понижении температуры до минус 30 со снегом и гололедицей вдовесок, а в некоторых районах и вовсе — снегом замело дома и машины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх