Мошенники под видом "покупателей" обманывают россиян на площадках объявлений

В МВД РФ предупредили о новом виде мошенничества на онлайн-площадках объявлений: злоумышленники под видом покупателей предлагают продавцу перейти для общения в мессенджеры, а затем через поддельную страницу при подтверждении оплаты выманивают данные банковской карты.