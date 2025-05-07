Мошенники под видом "покупателей" обманывают россиян на площадках объявлений

В МВД РФ предупредили о новом виде мошенничества на онлайн-площадках объявлений: злоумышленники под видом покупателей предлагают продавцу перейти для общения в мессенджеры, а затем через поддельную страницу при подтверждении оплаты выманивают данные банковской карты.
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