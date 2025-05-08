В комиссионке нашли керамическое блюдо Пикассо в миллион рублей

Странная, почти детективная история случилась пару дней назад в Антверпен – работники комиссионки среди разного хлама, который жертвуют для благотворительной распродажи, нашли керамическое блюдо работы Пабло Пикассо.
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