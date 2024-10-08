«Хезболла» атаковала базу израильской военной разведки Глилот

Атаку на несколько военных объектов, расположенных в северной части Израиля, в том числе базу израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом осуществило шиитское движение «Хезболла», об этом 8 октября сообщается в Telegram-канале движения.
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