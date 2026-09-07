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Венеция-2026: Ирина Шейк, Ксения Собчак и Екатерина Мцитуридзе посетили премьеру фильма "Спираль"

Венеция-2026: Ирина Шейк, Ксения Собчак и Екатерина Мцитуридзе посетили премьеру фильма "Спираль"

Италии продолжается 83-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого сегодня состоялась премьера нового фильма режиссёра Паоло Стрипполи "Спираль".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леша и Лора Мусликовы
Леша и Лора Мусликовыизменено

Среди всех Собчак явно выделяется. Далеко не в лучшую сторону, но это неважно. Особенно обращает внимание два уже лиловых "приопавших члена в постэрекционный момент", отдыхающих отдыхающих на уродливых плечах "звезды". Кривая улыбка очень удачно сочетается с кривыми ножками на красной дорожке. Хорошо что платье было полупрозрачное. Это удача дизайнера. Прозрачное было бы полной катастрофой и тотальным провалом всего кинофестиваля.