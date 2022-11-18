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Луис Энрике: «Несправедливо, если Месси завершит карьеру, не выиграв ЧМ. Если не Испания, то пусть победит Аргентина»

Луис Энрике хочет, чтобы Лионель Месси выиграл чемпионат мира. «Если Испания не выиграет чемпионат мира, я бы хотел, чтобы Аргентина победила на нем из-за Месси.

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