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Массовая авария с четырьмя пострадавшими в самом центре Краснодара: БМВ, Ауди и Лада

Массовая авария с четырьмя пострадавшими в самом центре Краснодара: БМВ, Ауди и Лада

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, предварительная версия произошедшего такова: водитель БМВ не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с попутными Ауди и Ладой.

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