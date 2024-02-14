Видео: БМПТ «Терминатор» доработали с учетом опыта СВО

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) “Терминатор” считаются одними из наиболее эффективных бронированных транспортных средств, используемых Вооруженными Силами Российской Федерации в районе Сибирского военного округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии