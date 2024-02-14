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Видео: БМПТ «Терминатор» доработали с учетом опыта СВО

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) “Терминатор” считаются одними из наиболее эффективных бронированных транспортных средств, используемых Вооруженными Силами Российской Федерации в районе Сибирского военного округа.

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