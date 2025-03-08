Тактическая RPG Wartales получила крупное обновление, которое улучшает ИИ Wartales по...

Тактическая RPG Wartales получила крупное обновление, которое улучшает ИИWartales получила первое обновление в 2025 году – студия Shiro Games решила внести улучшения, которые коснулись, в частности, искусственного интеллекта врагов, системы боевого духа и баланса.
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