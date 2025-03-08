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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тактическая RPG Wartales получила крупное обновление, которое улучшает ИИ Wartales по...

Тактическая RPG Wartales получила крупное обновление, которое улучшает ИИ Wartales по...

Тактическая RPG Wartales получила крупное обновление, которое улучшает ИИWartales получила первое обновление в 2025 году – студия Shiro Games решила внести улучшения, которые коснулись, в частности, искусственного интеллекта врагов, системы боевого духа и баланса.

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