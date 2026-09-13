В Нидерландах тренер сломал семь зубов игроку соперников во время драк

В матче третьего дивизиона чемпионата Нидерландов между командами ГВВВ и «Эйссельмервогелс», который проходил 12 сентября, игра не была доиграна из-за драк и беспорядков на трибунах.
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