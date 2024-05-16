Убейся как мы! Убейся вместе с нами! Убейся лучше нас!

ИИ

Иван Иваныч

Да с 90-х сами руководители Союза, а потом -РФ вместе со своими правительствами старательно напяливали овечью шкуру на волка, но сделали это как всегда хреново, с браком. Так что- ничего удивительного. Удивительно лишь то, что вместо волчьей пасти из под овчины вдруг вылезло свиное рыло!)))