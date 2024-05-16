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Убейся как мы! Убейся вместе с нами! Убейся лучше нас!

Убейся как мы! Убейся вместе с нами! Убейся лучше нас!

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России. Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

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Комментарии
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Eduard
У меня тоже лозунг:&quot;Хватит зависить от америкаеского дерьма&quot;!
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18 час.
Ирина52
ПОчему превратился? Просто маска сползла...
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18 час.
ИИ
Иван Иваныч
Да с 90-х сами руководители Союза, а потом -РФ вместе со своими правительствами старательно напяливали овечью шкуру на волка, но сделали это как всегда хреново, с браком. Так что- ничего удивительного. Удивительно лишь то, что вместо волчьей пасти из под овчины вдруг вылезло свиное рыло!)))
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16 час.

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