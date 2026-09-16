Около 170 тонн дизтоплива разлилось на Таймыре после шторма

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе Красноярского края введен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию после разлива дизельного топлива в Хатангском заливе.
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