Несмотря на заявление о стабилизации, ситуацию в Курской области нормализовать не удается. Фактически потерян приграничный административный центр Суджа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Суджа фактически потеряна. Нужно ли врать в этой ситуации?
Комментарии
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Андрей Павлов
Не думаю, что у Путина нет достоверной информации. У него куча силовых ведомств, а силовики во все времена и во всех общественно-экономических формациях конкурировали за допуск к ТЕЛУ. Правильные выводы. То, что он ничего не делает, непонятно. Кадры решают все. То, что нарушали в МО при Шойгу, ещё разгребать и разгребать. Но кто заставил Гаранта сослать Суровикина, и почему до сих пор Попов не на фронте, непонятно. Причина та же, по которой он не трогает врунов из МО.
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Видимо на Москву пойдут.
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12 час.
Galina Bobryasheva
"а это связано с ложью о техническом обеспечении связью и РЭБ, наличии средств защиты и поражения, а также с использованием разведданных и главное – развития ситуации". С самого начала СВО об этом кричат военные, волонтеры и родственники военных! Это есть последствие триллионного воровства нашего МО. Расстреливать за такое надо!
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9 час.
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