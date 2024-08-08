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Суджа фактически потеряна. Нужно ли врать в этой ситуации?

Суджа фактически потеряна. Нужно ли врать в этой ситуации?

Несмотря на заявление о стабилизации, ситуацию в Курской области нормализовать не удается. Фактически потерян приграничный административный центр Суджа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Андрей Павлов
Не думаю, что у Путина нет достоверной информации. У него куча силовых ведомств, а силовики во все времена и во всех общественно-экономических формациях конкурировали за допуск к ТЕЛУ. Правильные выводы. То, что он ничего не делает, непонятно. Кадры решают все. То, что нарушали в МО при Шойгу, ещё разгребать и разгребать. Но кто заставил Гаранта сослать Суровикина, и почему до сих пор Попов не на фронте, непонятно. Причина та же, по которой он не трогает врунов из МО.
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Видимо на Москву пойдут.
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12 час.
Galina Bobryasheva
&quot;а это связано с ложью о техническом обеспечении связью и РЭБ, наличии средств защиты и поражения, а также с использованием разведданных и главное – развития ситуации&quot;. С самого начала СВО об этом кричат военные, волонтеры и родственники военных! Это есть последствие триллионного воровства нашего МО. Расстреливать за такое надо!
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9 час.

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