Суджа фактически потеряна. Нужно ли врать в этой ситуации?

Андрей Павлов

Не думаю, что у Путина нет достоверной информации. У него куча силовых ведомств, а силовики во все времена и во всех общественно-экономических формациях конкурировали за допуск к ТЕЛУ. Правильные выводы. То, что он ничего не делает, непонятно. Кадры решают все. То, что нарушали в МО при Шойгу, ещё разгребать и разгребать. Но кто заставил Гаранта сослать Суровикина, и почему до сих пор Попов не на фронте, непонятно. Причина та же, по которой он не трогает врунов из МО.