Карельские спортсмены привезли медали из Тулы

Атлеты достойно показали себя на Всероссийских соревнованиях Фото: спортивная школа олимпийского резерва №3 Два спортсмена из Карелии приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по легкой атлетике (в помещении) «Зимний студенческий Чемпионат».