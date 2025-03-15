Карельские спортсмены привезли медали из Тулы

Атлеты достойно показали себя на Всероссийских соревнованиях Фото: спортивная школа олимпийского резерва №3 Два спортсмена из Карелии приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по легкой атлетике (в помещении) «Зимний студенческий Чемпионат».
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