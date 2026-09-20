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Шалимов о 3:2 с «Балтикой»: «Зенит» дважды забил после ошибок Латышонка. Адамов тоже потерял ворота – после гола в конце началась запара, балтийцы поддавили»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил матч 9-го тура Альфа-Банк РПЛ «Балтика» – « Зенит » (2:3).

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