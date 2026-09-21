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Нижегородская правда

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Садовод Олейник раскрыла, как правильно посадить цветы под зиму

Садовод Олейник раскрыла, как правильно посадить цветы под зиму

Осень — время подготовки сада к новому сезону. Одни дачники приводят территорию в порядок, другие сеют цветы под зиму.

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