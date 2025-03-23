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The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

ОЛЕГ  ЛАДОГИН Пожар, подобного которому никогда не было. Тот, который мгновенно закрывает крупнейший в Европе воздушный узел в период растущей геополитической напряженности, и как раз в тот момент, когда встреча самых высокопоставленных военных глав континента срывается.

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Регина Толстоброва
Что за чушь???
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Вячеслав Гришин
Фраза из фильма &quot;стойте!.. Идиоты&quot;
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Иван Ураганов
Гори,гори ясно,что бы не погасло!
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