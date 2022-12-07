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Кройфф о зимних покупках «Барсы»: «Они почти невозможны, ситуация с ФФП тяжелая. Но у нас 17 участников ЧМ – команда конкурентоспособная»

Кройфф о зимних покупках «Барсы»: «Они почти невозможны, ситуация с ФФП тяжелая. Но у нас 17 участников ЧМ – команда конкурентоспособная»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф сомневается в возможности зимних трансферов. «Президент уже сказал, что ситуация с финансовым фэйр-плей очень тяжелая.

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